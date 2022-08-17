Şahan Gökbakar dolandırıldı!
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar dolandırıcıların hedefi oldu.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı.
1 6
Sabah'ın haberine göre, bu abonelik devam ederken kendisini söz konusu platformun Marmara bölge müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VIP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.
2 6
Ünlü komedyen, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı.
3 6
Çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikayetçi oldu.
4 6