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Şahan Gökbakar dolandırıldı!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar dolandırıcıların hedefi oldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı.

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Sabah'ın haberine göre, bu abonelik devam ederken kendisini söz konusu platformun Marmara bölge müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VIP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.

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Ünlü komedyen, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı.

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Çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikayetçi oldu.

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