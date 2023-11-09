 "Sağol Atam" filminin galası yapıldı

Algoritma İletişim A.Ş.'nin yapımını üstlendiği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihe armağan ettiği Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Deniz Savaşları'nın seyrini değiştiren kahramanlarından biri olan Balıkesir Havranlı Seyit Onbaşı'yı 1923 yılında Havran’daki ziyaretini konu alan "Sağol Atam" isimli kısa filmin galası gerçekleştirildi.

1915 Çanakkale Deniz Savaşı'nda 276 kiloluk top mermisini kucaklayarak bataryaya taşıyan ve Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz kahramanlarından biri olan Balıkesirli “Koca Seyit” lakaplı Onbaşı Seyit Çubuk’un hayatı "Sağol Atam" belgeseliyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından beyaz perdeye aktarıldı.

Algoritma İletişim A.Ş. ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan filmin başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Emre Erçil paylaştı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle filmin galası yapıldı.

Sağol Atam türküsü duygulandırdı

Gösterim öncesinde, belgeselde yer alan ve sözleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarından; Hakan Koparan, Metin Durkutlu, Abdullah Şimşek ve Zafer Dutçu’ya, bestesi ise; Abdullah Şimşek’e ait olan “Sağol Atam” türküsü, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Osman Çiçek tarafından seslendirildi. Seyircileri duygulandıran “Sağol Atam” türküsü yoğun istek üzerine ikinci kez okundu.

“Sağol Atam” belgesel filminin tüm aşamalarıyla ilgili bilgileri aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Seyredenler duygu dolu anlar yaşadı

Başrollerini başarılı oyuncular; Engin Altan Düzyatan ve Emre Erçil’in oynadığı “Sağol Atam” filminin galasına akın ederek Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nin dışına taşan Balıkesirliler, kendileri için açık alanda özel olarak hazırlanan LED ekranlardan da belgeseli izlediler. Film gösterimi sırasında duygu dolu anlar yaşayan Balıkesirliler, kendi bağırlarından çıkan bir vatan evladının kahramanlık destanını büyük bir gururla seyrettiler.

“Sette çalışırken gözyaşlarımızı tutamadık”

Havranlı Seyit Onbaşı karakterini canlandırmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade eden başarılı oyuncu Emre Erçil “Cumhuriyetimizin 100. yılında ve böyle güzel bir beldede bu tarihi bize tekrar hatırlatan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün iş arkadaşlarıma bir sanatçı olarak can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bir role yaklaşırken o rolle arkadaş olmaktan çok içini tanımaya çalışırım bir oyuncu olarak. Size yemin ediyorum ki ben hayatımda böyle güzel bir adam görmedim. Sanırım gerçek kahramanlar, kendi kahramanlıklarının farkında değiller. Adama deseniz ki ‘Ne verdin bu vatan için.’ yemin ediyorum der ki ‘Yeteri kadar değil.’ Öyle güzel bir adam. Umarım sizlere, özellikle gençlere bu hissiyatı ve vatan sevgisini gösterebilmişizdir. Sette çalışırken gözyaşlarımızı tutamadık. Ben, bir sanatçı olarak gurur duyuyorum bu iş bana nasip olduğu için. Ayrıca sevgili arkadaşım Engin Altan’la bu rolü oynamak benim için ayrı bir güzeldi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Umarım ben ne hissettiysem, izleyince siz de onu hissedersiniz.” dedi.

“Atatürk’ü oynadığım için çok gururluyum”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, konuşmasına belgeselin içinde geçen “Milletler, kahramanlarını tanımalıdırlar.” sözüyle başlayarak “Bu sayede ben Seyit Ali’yi daha içten daha samimi olarak tanıdığımı düşünüyorum. Beraber görüştükleri konakta, müze olarak hatıra kalacak ve yeni jenerasyona kahramanlarını tanıma fırsatı olacak bu belgesel sayesinde. Beni düşündükleri için ve Atatürk’ü oynama fırsatı elde ettiğim için gerçekten çok gururluyum, mutluyum. Umarım, sizlerde öylesinizdir. Burada olmaktan çok heyecanlıyım. Burada olmak gerçekten çok çok keyifli benim için. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Şehrimize armağan olsun”

Atatürk ve Seyit Onbaşı’nın anılarını unutulmayacak bir filmle Balıkesirli hemşerileriyle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Şehrimizin tüm değerlerine sahip çıkmak istiyoruz. Bu filmimiz de, Terzizade Konağımız da bunun en somut örneği. Yaptığımız çalışmalar aslında hayatın devam edip, gelirken ki süreci içerisinde hemşehricilik ruhunu artırmak, şehrimize sahip çıkmak ama en çok tarihimize sahip çıkmak amacıyla yapılan işler. Tarihimize sahip çıkarsak geleceğimize yön verebiliriz. Cumhuriyetimizin 100. yılına sahip çıkalım çok güzel bir şey yapalım istedik. Birçok proje ortaya çıktı ama en çok bu projemiz beğenildi. Şehrimize armağan olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kuvayı Milliye şehri Balıkesir tarihine sahip çıkıyor

Muhteşem kalabalığı görünce niye Balıkesir’e Kuvayı Milliye Şehri denildiğini bir kez daha anladığını vurgulayan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu “Bu şehir; tarih, sanat ve medeniyet şehri. Bu şehir; kültürel mirasına, tarihine, geçmişine gerçekten sahip çıkan bir şehir. İşte bunun en güzel örneği Büyükşehir Belediyemizin himayesinde tarihe armağan edilen ‘Sağol Atam’ filmi. Büyük devletler, büyük milletler tarihine sahip çıkarak geçmişine sahip çıkarak olur. Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bu günlerde geleceğimize daha büyük bir umutla sahip çıkacağız. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, oyuncularımıza ve film ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümünde TV8’de yayımlanacak

Programını sonunda başrol oyuncuları; Engin Altan Düzyatan ve Emre Erçil’e hediyelerini takdim eden Başkan Yücel Yılmaz “Sağol Atam” belgeseliyle ilgili de çok güzel bir müjde verdi. Ulu Önder Atatürk’ün 85’inci ölüm yıldönümü olan 10 Kasım Cuma günü “Sağol Atam” belgeselinin TV8 kanalında yayımlanacağını ve tüm Türkiye’nin Atatürk ve Seyit Onbaşı’nın bu anısını öğreneceğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz; “Vatan için, millet için yapılmış bir filmden para mı alınırmış.” diyerek belgeseli ücretsiz olarak yayınlayacak olan TV8 Kanalının sahibi Acun Ilıcalı’ya da teşekkürlerini iletti.

“Sağol Atam” Belgesel filminin galasına, Başkan Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, Seyit Onbaşı’nın torunları ile başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ve Emre Erçil’in yanı sıra; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.