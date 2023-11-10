"Sağol Atam" belgeseli bu akşam TV8'de yayınlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz’ın, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna tarihe armağan ettiği “Sağol Atam” belgesel filminin galası, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’e yakışır şekilde muhteşem bir kalabalıkla gerçekleştirildi.

Algoritma İletişim A.Ş. ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan filmin başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Emre Erçil paylaştı. Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı’nın kahramanlık hikâyesi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile arasında geçen anıların anlatıldığı “Sağol Atam” belgesel filmi sayesinde yıllardır dilden dile dolaşan kahramanlık destanı da gün yüzüne çıkarıldı.

Seyredenleri duygulandırdı

Başrollerini; Engin Altan Düzyatan ve Emre Erçil’in paylaştığı bu anlamlı belgesel filminin galasına akın ederek Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nin dışına taşan Balıkesirliler, kendileri için açık alanda özel olarak hazırlanan LED ekranlardan da belgeseli izledi. Film gösterimi sırasında duygusal anlar yaşayan Balıkesirli vatandaşlar, hemşehrileri olan bir vatan evladının kahramanlık destanını büyük bir gururla seyretti.

TV8'de izleyiciyle buluşacak

Programını sonunda başrol oyuncuları; Engin Altan Düzyatan ve Emre Erçil’e hediyelerini takdim eden Başkan Yücel Yılmaz “Sağol Atam” belgeseliyle ilgili müjdeyi de paylaştı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım Cuma günü “Sağol Atam” belgeselinin TV8 kanalında yayınlanacağını ve tüm Türkiye’nin Atatürk ve Seyit Onbaşı’nın bu anısını öğreneceğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, belgeseli ücretsiz olarak yayınlayacak olan TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’ya da teşekkürlerini iletti.

"Sağol Atam" Bandırma ve Edremit'te vatandaşla buluşacak

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise bu anlamlı belgeselin 11-12 Kasım tarihlerinde Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda, 13-14-15 Kasım'da ise Edremit Gençlik Merkezi'nde vatandaşla buluşacağı açıklandı.

Ara tatil boyunca gösterime devam edecek olan "Sağol Atam" belgeselinin gösteriminin ücretsiz olduğu, tüm Bandırma ve Edremitlilerin gösterime davetli olduğu belirtildi.