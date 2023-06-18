Sağlıklı kilo vermek için neler yapılmalı?
Kilo almanın ve kilo vermenin her birey için zorlu bir dönem olduğu biliniyor. Yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde, sağlıklı kilo verip yaz sezonuna daha fit bir şekilde girmenin yolları nelerdir? Sizler için derledik...
KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN
Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak biliniyor. Özellikle zayıflamak isteyenler mutlaka güne kahvaltı ile başlamalıdır. Protein olan yumurta, tam tahıllı ekmek ,zeytin ve posa bakımından zengin yeşilliklerle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Klasik kahvaltıdan sıkılanlar için yoğurt ve yulaf şeklinde kahvaltıyı da tercih edebilirsiniz.
SAĞLIKLI YAĞLARI TERCİH EDİN
Sağlıklı yağ seçimi yaparsak daha iyi yağ kaybı sağlarız. Yağlar vücutta vitamin emiliminde ve dolaylı yoldan kişinin sağlıklı kilo kaybetmesinde çok önemlidir. Ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı kuruyemişlerden alacağımız yağlar çok önemlidir. Yemeklere ise ayçiçek veya mısır yağından ziyade zeytinyağı kullanılmalıdır.
PROTEİN TÜKETMEYİ UNUTMAYIN
Sağlıklı beslenme tablosunda besinlerden gelen enerjinin %15-20’sinin protein grubundan sağlandığı bilimsel olarak açıklanmıştır. Kaliteli protein kaynakları olan yumurta, tavuk göğsü, peynir, et, kurubaklagil grupları beslenme düzenimize eklenmelidir. Proteinli gıdaların glisemik indeksi düşüktür ve uzun süre tokluk sağlayarak acıkmanızın önüne geçer. Ayrıca kas hacminin artmasını sağlar ve daha hızlı ve kaliteli yağ yakımına destek olur.
AKŞAMLARI MUTLAKA SEBZE YİYİN
Sebzeler kalorisi düşük besin grubundandır. Ayrıca posa oranı yüksek, bağırsak dostu, tok tutan ve mideyi yormayan besinlerdir. Akşam yemeklerinde tüketilen sebzenin sindirimi et grubuna göre çok daha kolaydır. Akşam yemeklerinde sebze tüketmek kişinin zayıflamasına doğrudan yardımcı olur.