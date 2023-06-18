Sağlıklı kilo vermek için neler yapılmalı?

KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak biliniyor. Özellikle zayıflamak isteyenler mutlaka güne kahvaltı ile başlamalıdır. Protein olan yumurta, tam tahıllı ekmek ,zeytin ve posa bakımından zengin yeşilliklerle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Klasik kahvaltıdan sıkılanlar için yoğurt ve yulaf şeklinde kahvaltıyı da tercih edebilirsiniz.