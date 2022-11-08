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Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, birinci basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.

Covid açıklaması

Bakan Koca, Covid ile ilgili de açıklama yaptı. Koca, "Aralık'ta artış olabilir. Tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun, kalabalık ortamda maske takılmalı" dedi.

Özel hastanelerle ilgili yönetmelik

Muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyatlarının kısıtlandığı iddiası ile ilgili Bakan Koca, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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