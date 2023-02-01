Avrupa'dan sonra Türkiye'de de ölümcül Strep -A uyarısı!

Sağlık Bakanlığı'nca halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyonun Türkiye'de görüldüğünü belirterek hastalarınantibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesini istedi. Bakanlık tedavinin 24 saat sonrasında etkisini gösterdiğini de anımsatarak bu süre içinde hastaların, bulaştırıcılığı önlemek için evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan bilgilendirmede beta hastalığı, nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavisi ve hangi durumların acil olduğuna ilişkin tüm detaylara yer verildi.

Buna göre, toplumda "beta" olarak bilinen "A grubu beta-hemolitik streptokoklar" boğaz, burun ve ciltte yaşayan bakteriler, büyük bölümü boğaz iltihabı ya da ciltte enfeksiyon şeklinde görülen, kısmen hafif seyreden bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon, kızıl hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve döküntüyle seyrediyor. Halihazırda bu bakteri enfeksiyonunu önleyen bir aşı bulunmuyor.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Strep-A, nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu durum, bakterinin kan, kas veya akciğer dokusuna girmesiyle ortaya çıkıyor. Geçirilmiş viral enfeksiyonlar, ciddi, hayatı tehdit edici streptokok enfeksiyonlara yatkınlığı artırıyor.

Strep-A konusunda bazı ülkelerde hayatı tehdit edici vaka sayılarında 2022 itibarıyla belirgin artış bildirildiği, özellikle eylül ayından itibaren İngiltere, İrlanda, Fransa, Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden vaka bildirimleri yapıldığı aktarılDI.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ ŞART

Halk Sağlı Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede , Strep-A, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya göz temasıyla bulaşabiliyor.

Ayrıca, derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da hastalığın bulaşma ihtimali bulunuyor. Hasta olan kişilerde antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra bulaştırıcılık sona eriyor.

BELİRTİLER

Hastalığın ana belirtileri arasında ani başlayan ateş, ani başlayan boğaz ağrısı, boyun lenf bezlerinde büyüme ve ağrı, baş ağrısı, halsizlik bulunuyor. Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, vücutta yaygın döküntü, kızarıklık da görülebiliyor.

Burun akıntısı, öksürük, soğuk algınlığı bulguları olan kişilerde A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonunun olma olasılığının çok daha düşük olduğu belirtiliyor.

Strep-A enfeksiyonunu en iyi önleme yolu ellerin sıklıkla sabun ve suyla yıkanması. Ayrıca tabak, bardak, çatal, çamaşır, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun bir mendille kapatılması da hastalığı önlenme yolları arasında sıralanıyor.