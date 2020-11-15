Sağlık Bakanlığı'ndan rahatsızlanan yeğeni için çağrı yapan Sudanlı Mayada Kamal'a yardım eli
Sağlık Bakanlığı, rahatsızlanan 8 yaşındaki yeğeni için sosyal medya hesabından 'acil ameliyat' çağrısı yapan Sudanlı Mayada Kamal'a kayıtsız kalmadı ve harekete geçti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kamal, "Allah bu ülkeyi zeval vermesin. Bir kez daha Türkiye'ye minnettarım" dedi.
Sudanlı Mayada Kamal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Yeğenim 8 yaşında,Sudanlı, şuan Türkiye'de. Bugün MR'de beyninde tümör teşhisi konuldu ve acil ameliyata alınması lazım. Bir devlet hastanesinde ücret karşılığında bize kabul edecek doktoru bulabilir miyim?" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu.
Merhaba #SanalHastane— Mayada Kamal SD 🇸🇩 (@mayada1978) November 14, 2020
Yeğenim 8 yaşında,Sudanlı, şuan Türkiye'de, Bugün MR de Beyininde tümörü teşhisi konuldu ve acil ameliyatla alınması lazım.. bir devlet Hastanesi'nde ücret karşılığında bize kabul edecek doktoru bulabilirmiyim ??.
SAĞLIK BAKANLIĞI KAYITSIZ KALMADI
Sağlık Bakanlığı, rahatsızlanan 8 yaşındaki yeğeni için acil ameliyat çağrısında bulunan Mayada Kamal'a kayıtsız kalmadı. Dakikalar içerisinde Kamal'a ulaşıldı.
BEYİN CERRAHI HEKİMLER MUAYENE EDECEK
Bakanlığın devreye girmesiyle birlikte, Mayada Kamal'ın yeğeninin muayenesi ve tedavisi beyin cerrahı hekimler tarafından gerçekleştirilecek
çok teşekkür ederim, ülkemde böyle ilgiyi görmedik,iyiki buraya tedavi için geldik.bir saat önceye kadar çağrısızdım, şuan bir sürü kişi ve kurum konuyu dahil oluyor.— Mayada Kamal SD 🇸🇩 (@mayada1978) November 14, 2020
Allah bu ülkeyi zefal vermesin.
bir kez daha Türkiye'ye minetarim. https://t.co/bgdEHYM5mN
"ALLAH BU ÜLKEYE ZEVAL VERMESİN, TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"
Konuya ilişkin Twitter hesabından bir başka paylaşımda bulunan Kamal, "Çok teşekkür ederim, ülkemde böyle ilgiyi görmedik. İyi ki buraya tedavi için geldik. Bir saat önceye kadar çağrısızdım, şuan bir sürü kişi ve kurum konuya dahil oluyor. Allah bu ülkeyi zeval vermesin. Bir kez daha Türkiye'ye minnettarım.
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