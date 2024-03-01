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Sağlık Bakanlığı'na 9 bin sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yer alan kanuna göre Sağlık Bakanlığı'na 9 bin sözleşmeli personel alınacak.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre Sağlık Bakanlığı'nca 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Fahrettin Koca: Hayırlı olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."

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