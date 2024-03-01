Sağlık Bakanlığı'na 9 bin sözleşmeli personel alınacak
Resmi Gazete'de yer alan kanuna göre Sağlık Bakanlığı'na 9 bin sözleşmeli personel alınacak.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre Sağlık Bakanlığı'nca 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Fahrettin Koca: Hayırlı olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."
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