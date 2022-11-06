Sağlık Bakanı Koca'dan yolcu otobüsünün devrilmesine ilişkin açıklama!

Koca, Twitter hesabından, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.