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Sağlık Bakanı Koca'dan Turkovac çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerli aşı Turkovac için çağrıda bulundu. Koca, ' Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest.' ifadelerine yer verdi.

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaya katılacak 3 bin gönüllü için çağrıda bulundu.

Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen Turkovac'ın koronavirüs ile mücadelede hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Çalışmaya 3 bin gönüllünün katılması gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, gönüllü çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3'üncü doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3 binimiz Turkovac'ı tercih etmeli" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türk bayraklı görselde ise '3'üncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin' notu yer aldı.

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