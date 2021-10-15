AjansHaber.com.tr Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir uyarıda bulundu.

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Şu anda çocuklarımız sınıflarında. Kural, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takmalarını gerektiriyor. Altı yaşındaki evladımız dâhil. Anne babalar olarak düşünelim: Salgınla mücadelenin yükünü onlar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor? İyi sabahlar.." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aşı olacağıma silahla vurulmayı tercih ederim
ABD’de aspirin kullanımı tavsiyesi geri çekildi
Sağlık Bakanı Koca'dan Turkovac çağrısı
ABD, Teksas valisinin aldığı kararı tartışıyor
COVID-19'la mücadelede Biden'a güven azalıyor
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta önemli gelişme
Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi