Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Şu anda çocuklarımız sınıflarında. Kural, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takmalarını gerektiriyor. Altı yaşındaki evladımız dâhil. Anne babalar olarak düşünelim: Salgınla mücadelenin yükünü onlar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor? İyi sabahlar.." ifadelerini kullandı.