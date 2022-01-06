Sağlık Bakanı Koca'dan "Omicron" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları Omicron varyantı ve artan vakalar üzerinden uyardı.

"Kalabalık ortamlardan kaçınalım"

Bakan Koca, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Koca Turkovac aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Koca "Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız." dedi.