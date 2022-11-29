Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Covid-19 virüsüyle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca risk taşıyan gruplar için Türkovac aşısı önerdi.

Artış beklenmiyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, 'Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.' ifadelerini kullandı.