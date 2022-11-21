Sağlık Bakanı Koca'dan, Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin açıklama!

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Karkamış'a terör örgütünce yapılan havan topu saldırısında biri çocuk, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.