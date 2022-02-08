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Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi

TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.

 

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