Sağlık Bakanı Koca, seyircili maç için ne dedi?

Futbolseverlerin tribün özlemi giderek büyüyor, “Süper Lig’de bu sezon seyircili maç oynanacak mı?” sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalar hakkında konuşurken taraftarların merak ettiği konuya da değindi.

Kapalı salonlarda binlerce kişinin katılımıyla parti kongrelerinin gerçekleştirilmesi sonrası "Maçlara da seyirci alınabilir mi" sorusu sorulmaya başlandı.

Bu konu dünkü Bilimi Kurulu toplantısı sonrası da gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplantılar ve maçlarla ilgili, kendi özel durumu ben açıklamıştım. Toplantılarla ilgili de genel olarak biz salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz ve ilk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlattık. Bu bilgilendirmede bir değişiklik yok" dedi.

Taraftarlara sağlık uyarısı

Maçlarda da benzer şekilde tedbirlerin yer yer olmadığını gördüklerini kaydeden Koca, "Taraftar olmak, insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. Salgında bulaş yakın temasla daha çok artıyor. Kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınmak gerekir. 83 milyon olarak eşit fedakârlıkla mücadele etmeliyiz. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Derbide seyirci tartışma yarattı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine alınan sağlık çalışanları iki kulüp arasında büyük tartışma yaratmıştı. Galatasaray, 3 bin kişinin alındığını savunurken Fenerbahçe, bin 250 kişi olduğunu ve sorumlunun da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğunu açıklamıştı. Bu hafta Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçına sağlık çalışanlarını alma talebi kabul görmedi.

Nihat Özdemir 1 Nisan demişti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yakın zamanda yaptığı açıklamada 1 Nisan'dan itibaren maçlara seyirci alınabileceğini belirtmişti. Ancak Bakan Koca'nın son açıklamasıyla bu ihtimal zayıfladı.