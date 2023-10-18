Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırlar konusunda uluslararası muhataplarıyla yaptığı görüşmeler çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Ghaffar'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gemi hastane gönderilmesi, sahra hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların Türkiye'ye nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduklarını, diğer görüşmelerinde olduğu gibi Ghaffar'a da ilettiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Kendilerinin de bu konuda gerekli tüm hazırlıkları Refah Sınır Kapısı'nda yaptıklarını, ancak problemin sınırın diğer tarafında olduğunu; işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını, öncelikle travma ve yanığa bağlı ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabileceklerini ve sahra hastanesi kurulmasının faydalı olacağını belirttiler. Türkiye olarak, bu doğrultuda, ilaç ve tıbbi malzeme temini, sahra hastanelerimiz ve uzman ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz."