Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı 'Herkes aşı olduktan sonra ben de olurum.' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."