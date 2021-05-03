Sağlık Bakanı Koca: Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü
Edirne'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı. Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.' dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
* Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.
* Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz.
* Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı.
* Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.
* Sürecin sonucunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.
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