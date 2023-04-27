AjansHaber.com.tr Gündem Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan hakkında konuştu!

Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında konuştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin (mide üşütmesi) etkisi azalmış durumda." dedi.

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:


"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı!
Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"
“Yükselen Anadolu” sahaya çıkıyor!
ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu!
Murat Kurum, Sancaktepe'de açıklamalarda bulundu!
Sözde sorumlu Baran Kurtay etkisiz hale getirildi!