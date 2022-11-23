Sağlık Bakanı Koca, depremin bilançosunu açıkladı
Bakan Koca, Düzce depreminin bilançosunu açıkladı. Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depremine ilişkin "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir." ifadesini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." bilgisini paylaştı.
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