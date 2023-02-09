Sağlık Bakanı Koca, depreme ilişkin son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 866 kişinin yaralandığını açıkladı. Koca, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birinde 10 ilimizde mücadele veriyoruz. Başımıza gelen afet milletçe hafızamızdan silinmeyecek izler bırakıyor.

Olan biteni ekranları başından takip eden vatandaşlarımızın eli yüreğinde. Son bilançoları paylaşacak olursak; 17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti, 71 866 vatandaşımız yaralandı. Vatandaşlarımız, yaralı yakınları hakkındaki bilgilere e-Nabız uygulaması üzerinden ulaşabilirler. Raporlu ilaç kullanan hastalarımız eczanelerden ücretiz alabilirler. Deprem bölgesindeki hastanelerimizde, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanemiz tam kapasite hizmet vermekte. Kahramanmaraş'taki hastanelerin hizmete açılması için çalışmalar yapıldı.

Necip Fazıl Hastanesi'nde yoğun bakım hizmete alındı. Hatay'da üniversite hastanesi daha yoğun bir şekilde hizmete başlamış oldu. Hatay'dan diğer illere sevkler azaldı. Kısa süre açılan Samandağ Hastanesi de devrede. Kırıkhan'da hastanemiz hasarlı, sahra hastanesi ile hizmet veriyoruz. İskenderun Hastanesi'nin eski A blok kullanılamaz durumda. Devletimiz bu felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Milletimizin desteğini her an hissediyoruz. Enkazı kaldıracak, yaralarımızı saracak olan bizleriz. Milletimizden dualarını eksik etmemelerini isterim. Allah bu millete bir daha böyle acılar göstermesin." ifadelerini kullandı.