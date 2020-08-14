Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okullar için dikkat çeken uyarı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacabilecek.