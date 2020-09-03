Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Binali Yıldırım' paylaşımı!

Bakan Koca'nın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda Binali Yıldırım ve eşini hastaneden çıktığı ana ilişkin bir fotoğrafa yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter.