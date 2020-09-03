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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Binali Yıldırım' paylaşımı!

Yıldırım ve eşi hakkında payaşım yapan Koca, "Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık." dedi.

Bakan Koca'nın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda Binali Yıldırım ve eşini hastaneden çıktığı ana ilişkin bir fotoğrafa yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter.

 

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