AjansHaber.com.tr Gündem Koca'dan ağır hasta paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "ağır hasta" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır." diyerek uyardı.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.


Bakan Koca, paylaşımında "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19'u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerine yer verdi.

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