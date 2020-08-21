Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "ağır hasta" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19’u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır. pic.twitter.com/jT5FXz07ms — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020



Bakan Koca, paylaşımında "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19'u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerine yer verdi.