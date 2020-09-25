Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka artış hızı kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'daki ziyaretinde kameraların karşına geçerek açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs ile ilgili son durumu değerlendiren Bakan Koca, hasta ve can kaybı sayılarının yeniden artmaya başladığını vurguladı.

“ARTIŞ HIZI KONTROL ALTINDA”

Bakan Koca, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

"Hasta sayısındaki artış her yerde aynı değil. Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum ama bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir.

Samsun ve civar illerde mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'da yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde hasta sayısının düşmesini bekliyoruz.

"TEMASLI TAKİBİNİ EN İYİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Samsunlu vatandaşlarımıza uyarım olacak; Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Temasları ne kadar erken teşhis edersek o kadar başarılı oluruz. Türkiye, Temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri.

Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli gücümüz. Bunlardan taviz veren her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Tüm hemşehrilerimi kurallara sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum"