Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da konuştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "140 bin personel ile güçlü bir şekilde sahadayız. 13 bin 612 kişi tedavisinin ardından taburcu oldu. 21 bin 859 yaralı hastanelerde tedavi görüyor. 51 bin yaralı diğer illerdeki hastanelere nakledildi." diye konuştu.

Bakan Koca, "114 acil müdahale bölgesi ve 25 sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanelerimizden 12'si gerekli tüm hastane teçhizatının bulunduğu birer hastane özelliğindedir." ifadelerinde bulundu.

Afet bölgelerindeki muayene sayısının 1 milyona ulaştığını belirten Koca, "Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak muayene sayısı 1 milyona ulaşmıştır. 10 ilimiz adına gönlünüz müsterih olsun." ifadelerine yer verdi.

Şu anda ciddi halk sağlığı tehlikesinin bulunmadığını belirten Koca, "Halk sağlığını tehdit edecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek görevimizdir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da aldığımız tedbirlerle depremzedelerimiz de hayata tutunacaktır." dedi.

Deprem bölgesinde bugüne kadar 6 bin 447 çocuğun dünyaya geldiğini belirten Koca, "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır." diye konuştu.