Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu saygıya davet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yönelik küstah sözlerine sert tepki gösterdi.

Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2021

"BİLİM KURULU SİYASİ RANT MALZEMESİ DEĞİLDİR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU BİLİM KURULU İÇİN NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, "4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD'yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen" ifadelerini kullanmıştı.

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