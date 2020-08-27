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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 kritik il için talimat verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama getirilen 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle İl Değerlendirme Toplantısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları sonrası ek tedbirlerin getirildiği 6 kentin sağlık müdürü ile videokonferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; koronavirüs salgınını kontrol altına almak için alınabilecek ek önlemler ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

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