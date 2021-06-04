AjansHaber.com.tr Sağlık Nüfusumuzun üçte birinden fazla aşı yapıldı

Sağlık Bakanı aşılamada son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı başlatılan aşılamada gelinen son durumu açıkladı.

"Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kan uyuşmazlığına kesin çözüm
İşte il il haftalık Kovid-19 verileri
Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşılanacak
DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı