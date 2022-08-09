Sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 bölgede 12 ilde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve rüzgar gibi olumsuzluklar için dikkatli olunması için uyardı.
Meteoroloji’nin 5 günlük rapora göre bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışın devam edeceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege ve Göller yöresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; İç Ege ve Göller yöresinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.