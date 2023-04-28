Safiye Soyman'ı görenler tanıyamadı!
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi.
Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor.
Sanatçı, son olarak boyun gerdirme ameliyatı olmuştu.
Soyman, sosyal medyada hebasından boyun germe ameliyatı olduğunu duyurmuştu. Safiye Soyman'ın son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ameliyat sonrası, pansumana giden Safiye Soyman, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Sosyal medyanın gündemine oturan Soyman'ı, görenler tanıyamadı.
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