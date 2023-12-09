Saffet Sancaklı, MHP'den istifa etti!

Sancaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkan'ımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

İstifası istenmişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Milletvekili Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini bildirmişti.

Saffet Sancaklı kimdir?

Sancaklı, 20 Ekim 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Saffet, ilk adımlarını doğduğu şehrin takımlarından biri olan Gaziosmanpaşaspor'da attı. Hızlı yükselişi ve dikkat çeken performansları, onu Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri olan Galatasaray'a transfer etti.

Galatasaray'daki futbolculuk kariyeri, Sancaklı'nın adını Türk futbolseverlerin hafızasına kazıdığı dönem oldu. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Saffet, takımının birçok önemli zaferine katkı sağladı. Özellikle 1990'ların ortalarında, Galatasaray'ın Türk futboluna damgasını vurduğu dönemde, Sancaklı kaptanlık görevini üstlenerek liderlik vasfını sergiledi.

Futbolculuk kariyerinin ardından Saffet Sancaklı, Galatasaray'a olan bağlılığını yöneticilik kariyeriyle sürdürdü. Kulüp içinde çeşitli görevlerde bulunan Sancaklı, futbol camiasındaki deneyimi ve bilgisi ile dikkat çekti. Ancak, yöneticilik kariyeri sadece Galatasaray ile sınırlı kalmadı. Türk futbolunu genel anlamda ileri taşıma amacı güden Sancaklı, spor yöneticiliği alanında da önemli adımlar attı.

Saffet Sancaklı'nın MHP'de siyasi kariyeri

2007 Genel Seçimlerinde de MHP'den aday adayı olan Saffet Sancaklı, 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı bir tören ile MHP saflarında aktif siyasete atılmıştır. 11 Nisan 2011 tarihinde, İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili adaylığı resmen açıklanmıştır. Ama 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili olarak seçilememiştir. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememiştir. 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 10. ve 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise MHP'den Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçildi. Bu seçimlerin tekrarlanması sonucu Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den tekrar aday gösterildi ve yeniden seçildi. 11 Kasım 2016 günü TBMM'deki odasında gizli kamera bulunduğu iddiası meclis gündemine geldi. Ancak daha sonra kameranın daha önceden yerleştirilip söküldüğü anlaşıldı. 9 Aralık 2023'te MHP üyeliğinden istifa etmiştir.