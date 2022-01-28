Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada!

Bakırköy'de kendisine ait balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Bir dönem BJK yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şoförü ile birlikte yemek yerken Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Mahmutyazıcıoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

Görüntüler Show Haber'de yayınlandı.