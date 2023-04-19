Sadullah Ergin, aday tanıtım toplantısına katılmadı

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde, CHP’nin Ankara milletvekilleri aday tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı’nın yanı sıra Millet İttifakı partilerinin yöneticileri de katıldı. Toplantıda adaylara ilişkin hazırlanan tanıtım videoları gösterildi. Törene CHP listesinden aday gösterilmesi tartışmalara neden olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin katılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada, “Bu seçimi kazanacağız. Sert bir seçime giriyoruz. Artık karalama siyasetinin sonu geldi” ifadelerini kullandı.

‘Vekaleten geldim’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, gazetecilerin, “Sadullah Bey neden katılmadı?” sorusuna, “DEVA Partisini temsilen ben buradayım. İl başkanları toplantımız devam ediyor. Kendi aramızda iş bölümü yaptık. Kendisi genel başkanımıza refakat ediyor. Sadullah Bey, teşkilat başkanımız. Onun adına vekaleten, kendi adıma asaleten geldim. CHP listelerinden seçime girmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin sonunda 14 Mayıs’ta bu ülkenin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Biz DEVA partisi rozeti ve kimliği ile genel başkan yardımcıları olarak CHP listelerinden milletvekili adayıyız. Parlamento’ya girdiğimizde de DEVA partisinin milletvekilleri olarak yemin edeceğiz. Bu sadece seçim iş birliğidir” yanıtını verdi.