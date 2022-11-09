Sadio Mane Dünya Kupası'nda yok!

2022 Katar Dünya Kupası, bir yıldız isimden daha mahrum kalacak. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Senegal'in yıldız oyuncusu Sadio Mane, Dünya Kupası'nda takımınının yanında olamayacak.

Kulübü Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. Tedavisinin birkaç hafta sürmesi planlanan yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, bu sezon Alman ekibi ile çıktığı 21 maçta 11 gol 4 asistlik performans gösterdi.