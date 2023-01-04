Sadettin Teksoy'un son hali! Sarı montuyla tekrar ekranlarda!
Gazeteci, sunucu ve yapımcı Sadettin Teksoy uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. 90'ların unutulmaz ismi Sadettin Teksoy, Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü konuklarından biri oldu ve sarı montuyla yeniden ekranlarda görüldü! İşte Sadettin Teksoy'un son hali!
"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan; ilginç, sıra dışı ve gizemli olayları 12 yıl boyunca 'Teksoy Görevde' programı ile televizyonlara taşıyan ünlü sunucu Sadettin Teksoy, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde ortaya çıktı.
Sadettin Teksoy, 20 Mart 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1972 yılında Haftasonu gazetesinde magazin muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında Hürriyet'e geçti.
Irak-İran Savaşı'nı her iki cepheden izledi. Bağdat'ta İran savaş uçaklarının bombaladığı petrol rafinerisinde sırtından yaralandı. 1980 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile görüşen ilk gazeteci oldu.
Hürriyet gazetesinin haber merkezinde 16 yıl süreyle savaş, özel haber ve polis muhabiri olarak görev yaptı. 1990 yılında Uğur Dündar'ın yapımcılığındaki Hodri Meydan programında özel haber muhabiri olarak çalıştı.