Sadettin Teksoy'un son hali! Sarı montuyla tekrar ekranlarda!

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan; ilginç, sıra dışı ve gizemli olayları 12 yıl boyunca 'Teksoy Görevde' programı ile televizyonlara taşıyan ünlü sunucu Sadettin Teksoy, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde ortaya çıktı.