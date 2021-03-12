Sadettin Saran: "Süper Lig'i almaya niyetimiz var"

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Uçankuş TV'de Süper Lig yayın haklarıyla ilgili açıklama yaptı. Sadettin Saran, "Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz." dedi. İşte Sadettin Saran'ın Süper Lig ile ilgili açıklamaları...

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, konuk olduğu Uçankuş TV'de, Süper Lig'in yayın haklarını almak istediğini söyledi.

"NİYETİMİZ VAR"

"Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Saran, “Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” ifadelerini kullandı.

İKİ KANAL DAHA GELİYOR

Öte yandan başarılı iş insanı Sadettin Saran, yurt dışında iki spor kanalı daha kuracağının müjdesini verdi.

S SPORT PLUS BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Saran Group bünyesindeki S Sport, S Sport 2 kanalları ve dijital platform S Sport Plus, Türkiye'deki en zengin içeriklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Sadettin Saran, S Sport Plus platformunun pandemi döneminde %400 büyüdüğünü de sözlerine ekledi. (Ajansspor)