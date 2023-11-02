Dünya devlerini peşine takan Boey'in bonservis bedeli belirlendi!

Galatasaray’da Fransız sağ bek Sacha Boey’in menajeri ile yapılan görüşmelerden yüzde 500'ü aşan zam talebi nedeniyle sonuç çıkmadı. Yönetim, dünya devlerini peşine takan Boey için astronomik bir bonservis bedeli belirledi.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro

Sacha Boey'in bugünkü piyasa değeri 17 milyon Euro. Takımın son iki sezondaki en istikrarlı futbolcusu olan Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla parmak ısırtmayı sürdürürken piyasasını da her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

Bonservis bedeli belirlendi

Kontratı 2025'te bitecek olan Boey'in gitmek istediği belirtiliyor. Arsenal ve Manchester United'ın takibindeki 24 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. 40 milyon Euro'yu veren kulüp, Boey'i kadrosuna katabilecek.