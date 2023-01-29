Sacha Boey için dev bonservis! Fransızlar istiyor

Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katan ve ocak döneminin ilk hamlesini yapan sarı-kırmızılı takımın birçok oyuncusuna talip var. Sacha Boey'e Sporting Lizbon'un ardından bu kez de Fransa'dan talip çıktı.

Galatasaraylı idareciler başarılı sağ bekin bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Lizbon ise şu anda 10 milyon euro seviyelerine çıkmış durumda. İtalyan ekibi Udinese'nin 8 milyon euroluk teklifi geri çevrilmişti. Şampiyonluk yarışındaki sarı-kırmızılı takım bu transfer için sezon sonunu bekliyor.

Lyon istiyor! 15 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Fransız yıldıza son olarak ülkesinin ekiplerinden Lyon talip oldu. 19 yaşındaki Malo Gusto'un transferi için Chelsea ile anlaşan Ligue 1 ekibi Sacha Boey'u kadrosuna katmak istiyor. Fransızlar şimdi görüşmek istese de Galatasaray sezon sonunu işaret etti. Lyon, Sacha Boey için 15 milyon Euro bütçe şimdiden ayırmış durumda.

Piyasa değeri 6.5 milyon Euro

Boey'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro. Boey, bu sezon oynadığı 19 maçta bin 559 dakika sahada kaldı. Başarılı sağ bek, bu süre içinde 2 asist yapma başarısı gösterdi.