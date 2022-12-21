Sacha Boey için 16 Milyon euro iddiası!

Uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonunun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, Cimbom'da dikkat çeken bir performansa imza atıyor. Fransız futbolcunun yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye yetti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon Sacha Boey'i yakından takip ediyor. Habere göre, Ligue 1 ekibi Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında sarı-kırmızılı futbolcuyu hedef olarak belirledi.

16 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Boey için Real Madrid dahil olmak üzere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da gösterdiği ifade ediliyor.

Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre, Joel Ward'ın yerine yeni bir isim bakan Crystal Palace, Galatasaray'ı ikna etmek için 16 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk için bir kadro oluşturan Galatasaray, Sacha Boey'yi yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.

Fransa'da Dijon ve Rennes formaları giyen Sacha Boey, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.