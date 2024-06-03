Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olan Sabiha Özar, 108 yaşında vefat etti

'Atatürk’ün talimatı için çabalıyor'

Sabiha Özar'ın hayat öyküsünü anlatan oğlu Ersun Özar (77), "23 Mart 1923'te Mustafa Kemal Atatürk, Konya ziyaretinde demir yolu istasyonunda annemi ilk gördüğünde 'Evladım seni ileride öğretmen olarak görmek istiyorum' diyor ve bunun üzerinde hayatı boyunca Atatürk'ün bu talimatını yerine getirmek için çabalıyor ve öğretmen oluyor. Mezun olduktan sonra da tarih-coğrafya öğretmeni olarak Türkiye'nin birçok yerinde hizmet vermeye başlıyor. Birçok bilim adamını, yöneticiyi ve insanı Atatürk mefkuresi doğrultusunda yetiştiriyor. Allah ona bir ömür nasip etti, 108 yaşına kadar yaşadı, çok şeyler yaptı, birçok eser meydana getirdi" dedi.