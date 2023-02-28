Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Kanadoğlu, TBMM'nin 367 olan 'karar yeter sayısı' olmadan toplanmış sayılamayacağı" yorumuyla 2007 yılında Meclis'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarının iptaline giden yolu açan isimdi.

Sabih Kanadoğlu, 28 Şubat döneminde de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

Sabih Kanadoğlu kimdir?

20 Mayıs 1938'de Menemen'de doğdu. Ortaöğrenimini İzmir'de bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1959 yılında buradan mezun oldu.

Burhaniye Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu, sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu görevlerinde bulundu.

Kanadoğlu, 1984 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi. Kanadoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 1994 ve 1998 yıllarında iki kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 19 Aralık 2000 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.