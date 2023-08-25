Sabancıların tekne laneti!

Ünsal ERGEL/AJANS HABER

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında Zodyak kazası yaşayan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın 10 yıl önce de İtalya’da aynı kazayı yaşadığı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın 10 aylık fizik tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu anlaşıldı.

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın geçirdiği zodyak kazasıyla ilgili detaylar giderek netleşiyor. Sabancı çiftinin hayati tehlikeyi atlattığı iddia edilirken, kaza anına ilişkin bilinmeyenler de gün ışığına çıkıyor.

Dümen karnına saplandı

Sabancı çifti dün Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında geçirdiği kazada ağır yaralandı. Ali Sabancı teknenin dümeninin karnına saplanmasıyla ağır yaralanırken, dalağı alındı. Aort damarı yırtılan Ali Sabancı’da iç kanamanın durdurulmaya çalışılması devam ederken, Vuslat Doğan Sabancı’nın elmacık kemikleri kırıldı ve göğüs kafesinde de çatlaklar var. Durumları ağır olan Sabancı çifti, hayati tehlikeyi atlattı, Amerikan Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

Tekne laneti

Sabancı çiftinin 10 yıl önce de İtalya’da Zodyak bot kazası geçirdiği ve Vuslat Doğan Sabancı’nın 10 ay süren bir fizik tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu ortaya çıktı. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 2013 tarihinde İtalya’ya tatile gitti ve Ali Sabancı’nın kullandığı botla kaza geçirerek yaralandılar. Basına yansımayan olayda Vuslat Doğan Sabancı’nın ağır yaralanıp, sakat kalmaktan uzun bir tedavi sonucu kurtulduğu ortaya çıktı. Sabancı 10 aylık yoğun fizik tedavi sonucu eski sağlığına kavuşurken, olay basına yansımadı.