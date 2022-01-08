Sabancı suikastı faili Belçika'nın 'en çok arananlar' listesinde

Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişi, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin faillerinden terörist Erdal, Türkiye'den kaçtıktan sonra yakalandığı ve bir süre ceza aldığı Belçika'da da aranıyor.

Firari Fehriye Erdal, Belçika'nın "en çok aranan kişiler" listesindeki 14 kişiden biri. Ancak Belçika'da uzun yıllar süren yargı sürecinin ardından 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Fehriye Erdal hala yakalanabilmiş değil.

Ev hapsinden firar etmişti

Terörist Erdal, Sabancı suikastının ardından Türkiye'den kaçtı. Erdal, cinayetten 3 yıl sonra 1999'da Belçika'nın Knokke şehrinde evinde çıkan yangın sonucu "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı.

"Çete üyesi" olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ev hapsine alınan Fehriye Erdal, 2006'da firar etti.

Erdal'ın firarından 2 gün sonra Bruges Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2006'da, Erdal'a gıyabında 4 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Erdal'ın 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum edilmesi kararlaştırıldı. Gent Temyiz Mahkemesi de 7 Kasım 2006'da bu cezaları onadı.

Bruges Mahkemesi, aynı dava kapsamında DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdi. Böylece Belçika'da adli alanda örgütün terörist sıfatı resmiyete döküldü.

Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 25 Mayıs 2016'da Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, 2017'de DHKP-C üyesi Erdal'ı Türkiye'de işlediği suçlardan gıyabında 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı.

Özdemir Sabancı suikastı

İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi.

Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999'da hapishanedeki bir isyanda öldürüldü. Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gıyabında hapis cezası bulunan terörist Erdal'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.