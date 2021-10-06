Sabancı Holding'den flaş karar!

Sabancı Holding sigara piyasasından çekiliyor...

Sabancı Holding'in flaş bir karar ile sigara piyasasından çekileceği öğrenildi. PMI, Sabancı Holding’in PHILSA and PMSA’daki hisselerinin tamamını (%25) alma planıyla 06 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu.

Türkiye’deki en büyük holdinglerden Sabancı Holding, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.’de (PMSA) sahip olduğu hisselerin tamamını, şirketlerin çoğunluk hissedarı Philip Morris International (PMI) ve/veya iştiraklerine devretmeyi planlıyor.

Philip Morris International (PMI), bu şirketlerin yüzde 75’ini, 90’lı yılların başındaki kuruluşlarından bu yana iştirakleri aracılığıyla elinde bulunduruyor.

PMI, Sabancı Holding’in PHILSA and PMSA’daki hisselerinin tamamını (%25) alma planıyla 06 Ekim 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu.

Planlanan 2,887,000,000 TL tutarındaki hisse devir bedeli kapanış tarihinde ve 2021 mali yılının sona ermesini takiben önceden belirlenmiş bir takım düzeltmelere tabi tutulacaktır. Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili onay ve izinlerin alınması koşuluyla; Sabancı Holding ve PMI’ın iştiraki arasında bağlayıcı pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.