Sabancı ailesine kaza şoku!

İş insanı çiftten kötü haber. Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi. Botla kayalıklara çarpan karı-koca ağır yaralanırken, iki oğullarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ve 2 oğlu tatil için gittikleri Yunanistan’da deniz kazası geçirdi.

Esas Holding’den açıklama

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili Esas holding açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir.Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

Kaza Yunan medyasında

Yunan medyasında yer alan haberlerde, üç yabancıyı taşıyan bir teknenin kaza yaptığı ve yolcuların yaralandığı belirtildi.

Malta bandıralı teknenin kaza yapmasından sonra yaralılardan ikisinin ilk yardım botuyla diğerinin ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle Leros Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

Zodyak botla kayalıklara çarptılar

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Hastanesi’ne getirildiler

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Edinilen bilgilere göre Pegasus Havayolları’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve entübe edildi. Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

Ali Sabancı entübe

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.