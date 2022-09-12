Sabah haberlerinde reyting savaşı!

Sabah haberlerinde reyting savaşları iyiden iyiye kızıştı. "Çalar Saat" programının hafta sonu sucusu İlker Karagöz hafta içi programlarına kaydırıldı ve Küçükkaya sonrası FOX TV'nin yeni ekran yüzü oldu.

'Ankara'dan abim gelmiş'

İsmail Küçükkaya'nın sürpriz bir şekilde Halk TV'ye transfer olmasının ardından izleyicisini kaybetmek istemeyen FOX TV, Küçükkaya sonrası ilk programda tüm ağır toplarını sahaya sürdü.

İlker Karagöz'ün hafta içi programındaki ilk yayınına FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ve Halk TV'den transfer olan Ozan Gündoğdu katıldı. Tepeli, Ankara'dan İstanbul stüdyosuna giderek, ilk hafta içi programında Karagöz'ü yalnız bırakmadı.

Küçükkaya 12 Eylül'de Soyer'le başladı

Halk TV'deki ilk yayınına 12 Eylül'de başlayan İsmail Küçükkaya ise ilk yayınına son günlerin tartışmalı ismi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i alarak başladı.

"İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" adıyla başlayan programın FOX TV'den ciddi bir izleyici kitlesini Halk TV'ye çekmesi bekleniyor.