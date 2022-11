Saba Tümer ile "Kafayı Değiştir" buluşması!

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, Türkiye'de erkek moda dünyasının öncülerinden Altınyıldız Classics, gençleri ve onların eğitimlerini odağında tutan bir marka olarak öğrencilere yönelik çalışmalar, sponsorluklar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Ünlü sunucu Saba Tümer, Altınyıldız Classics sponsorluğunda üniversiteli gençlerle bir araya gelerek başarı ve başarısızlık hikayelerini "Kafayı Değiştir" temalı bir etkinlikte anlatıyor. Tümer, konseptini kendi hazırladığı buluşmada başından geçen olumlu ve olumsuz deneyimleri, yaptığı tercihleri ve tercihlerin sonuçlarını interaktif bir sunum ve esprili bir dille aktarıyor.

Saba Tümer ile "Kafayı Değiştir" projesi, 3İK tarafından Meet Work of Women ismiyle düzenlenen etkinlik ile başladı. Proje Ege, Yıldız Teknik ve Hacettepe üniversitelerinin öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirilen buluşmalarla devam edecek. Saba Tümer, sunumunun sonunda Altınyıldız Classics'in "Dünya Yaşasın Diye" çatısı altında "önce eğitim" diyerek hayata geçirdiği ve her mağazası ile bir öğrenciye eğitim bursu sağlayarak part time iş, staj ve istihdamda öncelik imkanı sunduğu "Her Mağaza Bir Öğrenci" projesinin detaylarını da öğrencilerle paylaşıyor.