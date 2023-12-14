Saadet Partisi’nin grubu düştü!

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümü partinin grubunu da düşürmüş oldu.

TBMM İçtüzüğü’ne göre 20 milletvekili sayısının altına düşen gruplar otomatikmen ortadan kalkıyor. Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, “Böyle bir şey ilk defa oluyor ama İçtüzük çok açık ve net. Grubu oluşturan sayı 20’ni altına düşmesi, aynı anda Meclis grubunun da düşmesine neden oluyor” dediler.

1 milletvekili aranıyor

Bu arada Saadet Partisi yetkilileri, hazine yardımından mahrum olmamak için 1 milletvekili arayışına başladılar. Bu transfere en yakın olan parti ise Demokrat Parti olduğu konuşuluyor. Ancak alternatifler arasında Ali Babacan’ın partisi DEVA ile halen bağımsız olarak faaliyet gösteren 4 milletvekili de yer alıyor. TBMM Genel Kurulu’nda halen 5 siyasi parti grubu bulunuyor.

DEVA’dan mesaj geldi

Bu arada Bitmez’in vefatı sonrası DEVA Partisi'nden grubu düşen Saadet Partisi'ne net bir mesaj Parti Sözcüsü İdris Şahin’den geldi. Konuya ilişkin konuşan Şahin, “Sayısı yeterli olan muhalefet partileri Saadet Partisi'ne destek olur. Olmadığı takdirde oturulup, kendi milletvekili arkadaşlarımızla, genel merkez yönetim kurulumuzla bu konular değerlendirilir” diyerek şöyle devam etti:

“Oturulup, kendi milletvekili arkadaşlarımızla, genel merkez yönetim kurulumuzla bu konular değerlendirilir. Ama şu aşamada Saadet Partisi'nin bir milletvekili eksiği ile grupsuz kalacağı kanaatinde değilim. Mutlaka buna bir çözüm parlamentoda bulunacaktır.”